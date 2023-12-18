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Глава Пентагона призывает Иран к деэскалации на Ближнем Востоке

США не хотят войны с Ираном и призывают власти страны принять меры для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в понедельник.

"Естественно, США не хотят войны, и мы срочно призываем Иран принять меры для деэскалации", - заявил Остин во время совместной пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галантом в Тель-Авиве.

Шеф Пентагона считает, что, в то время, когда США работают над тем, чтобы этот конфликт не вышел за границы сектора Газа, Иран способствует росту напряженности, поддерживая различные военизированные группировки в регионе.

"Атаки проиранских группировок ставят под угрозу граждан региона и ведут к риску более широкого конфликта", - предупредил Остин.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


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