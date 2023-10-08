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Дальнее зарубежье 08.10.2023 23:09

Болгария и Румыния эвакуировали своих граждан из Израиля

Болгария и Румыния эвакуировали своих граждан из Израиля, в частности Болгария вывезла 90 граждан, а Румыния – 346, сообщает BILD в воскресенье вечером.

"После широкомасштабных атак группировки ХАМАС на Израиль Болгария вывезла из Тель-Авива 90 граждан на правительственном самолете", - сказано в сообщении.

Отмечается, что самолет Airbus, вылетевший в воскресенье из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве, приземлился в Софии около 18:00 по местному времени.

До этого, Румыния вывезла из Израиля 346 своих граждан, пишет BILD со ссылкой на МИД страны,

Польша и Венгрия также объявили об эвакуационных рейсах.

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Тэги: РУМЫНИЯ, БОЛГАРИЯ, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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