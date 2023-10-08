Болгария и Румыния эвакуировали своих граждан из Израиля, в частности Болгария вывезла 90 граждан, а Румыния – 346, сообщает BILD в воскресенье вечером.
"После широкомасштабных атак группировки ХАМАС на Израиль Болгария вывезла из Тель-Авива 90 граждан на правительственном самолете", - сказано в сообщении.
Отмечается, что самолет Airbus, вылетевший в воскресенье из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве, приземлился в Софии около 18:00 по местному времени.
До этого, Румыния вывезла из Израиля 346 своих граждан, пишет BILD со ссылкой на МИД страны,
Польша и Венгрия также объявили об эвакуационных рейсах.
Азербайджанские военные обезвредили квадрокоптер, принадлежащий ВС Армении
Завершились азербайджано-казахстанские тактические учения «Хазри-2023»
Грузия активно работает с Азербайджаном и Казахстаном для развития Среднего коридора - Гарибашвили
AZAL возобновляет рейсы из Баку в Тель-Авив и обратно
ТЭО проекта поставки «зеленой энергии» по дну Черного моря из Азербайджана в ЕС через Грузию будет готово через несколько месяцев - Алиев
УЕФА отменил все матчи в Израиле под своей эгидой на две недели
Тейлор Свифт продала билеты на свой фильм-концерт на $100 млн
Космолет компании Virgin Galactic совершил успешную посадку после суборбитального полета
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Стипендиальная программа для студенток от NEQSOL Holding и Фонда Развития Образования
Специальная кампания для сотрудников образовательной сферы от AccessBank-а
"Bir səfərin izi ilə": AZAL поддержал создание фильма о визите Гейдара Алиева в Италию
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС