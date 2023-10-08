Болгария и Румыния эвакуировали своих граждан из Израиля, в частности Болгария вывезла 90 граждан, а Румыния – 346, сообщает BILD в воскресенье вечером.

"После широкомасштабных атак группировки ХАМАС на Израиль Болгария вывезла из Тель-Авива 90 граждан на правительственном самолете", - сказано в сообщении.

Отмечается, что самолет Airbus, вылетевший в воскресенье из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве, приземлился в Софии около 18:00 по местному времени.

До этого, Румыния вывезла из Израиля 346 своих граждан, пишет BILD со ссылкой на МИД страны,

Польша и Венгрия также объявили об эвакуационных рейсах.