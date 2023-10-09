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Бизнес и законодательство 09.10.2023 14:34

Налогоплательщики в Азербайджане посредством новых кассовых аппаратов в январе-сентябре увеличили оборот на 16%

Налогоплательщики в Азербайджане по состоянию на 1 октября 2023 года установили 93,23 тыс. контрольно-кассовых аппаратов нового поколения (642 в сентябре против 699 в августе), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственной налоговой службе (ГНС).

«Оборот по ним в январе-сентябре 2023 года составил 16 млрд манатов, что на 15,6% превышает показатели аналогичного периода 2022 года», - отметили в службе.

Как сообщалось ранее, оборот по ним в 2022 году составил 19,5 млрд манатов (+26,6% от показателя 2021 года).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ККА, ОБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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