В Азербайджане оборот по новым кассовым аппаратам за 2023г увеличился на 14%

Налогоплательщики в Азербайджане по состоянию на 1 января 2024 года установили 95,741 тыс. контрольно-кассовых аппарата нового поколения (923 в декабре против 798 в ноябре), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственной налоговой службе (ГНС).

«Оборот по ним в 2023 году составил около 22 млрд манатов, что на 14,2% превышает показатель 2022 года», - отметили в службе.

Как сообщалось ранее, оборот по ним в 2022 году составил 19,5 млрд манатов (+26,6% от показателя 2021 года).

Р.Ахмедов