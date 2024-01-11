В Азербайджане оборот по новым кассовым аппаратам за 2023г увеличился на 14%

Налогоплательщики в Азербайджане по состоянию на 1 января 2024 года установили 95,741 тыс. контрольно-кассовых аппарата нового поколения (923 в декабре против 798 в ноябре), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственной налоговой службе (ГНС).
«Оборот по ним в 2023 году составил около 22 млрд манатов, что на 14,2% превышает показатель 2022 года», - отметили в службе.
Как сообщалось ранее, оборот по ним в 2022 году составил 19,5 млрд манатов (+26,6% от показателя 2021 года).
Р.Ахмедов
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