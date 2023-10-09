SOCAR-AQS завершила бурение новой скважины на мелководье Гюнешли

Буровая компания SOCAR AQS пробурила боковой ствол скважины с платформы №8 на месторождении Гюнешли.
«Глубина скважины составила 2985 метров. Скважина была успешно пробурена до продуктивного пласта «Фасиля» и передана производственному объединению "Азнефть" компании SOCAR» - говорится в сообщении SOCAR AQS.
По данным компании, скважина введена в эксплуатацию с высоким дебитом. В настоящее время успешно продолжаются работы по ее освоению.
«Бурение боковых ответвлений скважин имеет очень большое значение для увеличения дебита большинства скважин, находящихся в эксплуатации уже много лет, в частности, для восстановления добычи более, чем 300 скважин на месторождении Гюнешли. Это послужит обеспечению срока добычи нефти в стране, повышению продуктивности скважин, а также повышению эффективности бурения», - заявил генеральный директор SOCAR AQS Самир Моллаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Компания SOCAR AQS учреждена в 2007 году Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR), Nobel Oil Services и Abşeron Qazma Şirkəti как совместное предприятие, оказывающее комплексные услуги по бурению и управлению скважинами. Nobel Oil Services является основным акционером SOCAR AQS.
Основной деятельностью SOCAR AQS является оказание услуг и выполнение работ по проектированию и планированию скважин, бурению нефтяных и газовых скважин, бурению наклонно-направленных скважин, бурению горизонтальных скважин, освоению скважин, капитальному ремонту скважин, забуриванию боковых стволов и бурению разветвленных скважин.
Н.Аббасова
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