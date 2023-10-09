Посол Палестины в России сообщил о подготовке визита Аббаса в Москву

Визит главы Палестины Махмуда Аббаса в Москву готовится, заявил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.
"С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты, сейчас идет подготовка визита президента Аббаса в Москву", - сказал Нофаль в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
Отвечая на вопрос о возможности переговоров в Москве лидеров Палестины и Израиля, посол отметил, что "такой возможности больше нет".
"С существующим кабинетом министров Израиля мы не можем продолжать такую работу. Мы считаем, что международное сообщество должно вмешаться, мы считаем, что произошедшее в Газе - серьезный сигнал международному сообществу принять меры", - добавил Нофаль.
По его словам, необходимо возобновить переговоры под эгидой ближневосточного "квартета" при участии заинтересованных стран.
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