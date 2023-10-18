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Дальнее зарубежье 18.10.2023 15:41

Создание палестинского государства создало бы условия для возможного будущего мира на длительную историческую перспективу - Путин

Президент РФ Владимир Путин надеется, что нынешний кризис на Ближнем Востоке приведет к решению задачи создания палестинского государства.

"Мы всегда выступали за создание палестинского государства, самостоятельного, суверенного со столицей в Восточном Иерусалиме. Но об этом мы говорим давно, международное сообщество об этом говорит давно, начиная с 1948 года, когда была поставлена такая задача - создать два независимых суверенных государства", - сказал Путин журналистам в среду по итогам визита в Китай.

"Не знаю, будет ли сегодняшний кризис способствовать решению этой задачи, но, если бы это было так, это было бы правильно, потому что это создало бы условия для возможного будущего мира на длительную историческую перспективу", - отметил он.

По его словам, "подменить политические вопросы фундаментального характера, связанные с определением судьбы палестинского народа, какими-то сиюминутными экономическими подачками, как Соединённые Штаты пытались это сделать, совершенно невозможно, и сегодняшний кризис это показывает".

"Нужно решать фундаментальные задачи политического характера", - подчеркнул Путин.

Президенту был задан вопрос, как возможно создать палестинское государство, "если на сегодня существуют, по сути, две враждующие Палестины".

"Две враждующие Палестины - это вы преувеличили. Есть противоречия внутри палестинского сообщества - Западный берег и Газа. Но я бы не назвал их враждующими. И реакция президента (Палестинской национальной администрации Махмуда - ИФ) Аббаса говорит о том, что он не относится враждебно к сектору Газа и к тем, кто там руководит ситуацией. Но это не значит, что не требуется повышать уровень взаимодействия и не значит, что не нужно добиваться единства палестинского общества", - ответил Путин.

По его мнению, палестинцы должны к этому стремиться, однако это их дело.

"Мы не можем здесь руководить этим процессом", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАЛЕСТИНА


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