Украина до конца 2023г получит из Азербайджана крупную партию оборудования для восстановления энергосистемы

Помощь энергетическому сектору Украины и углубление сотрудничества в нефтегазовой отрасли стали основными темами встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко и посла Азербайджана в Киеве Сеймура Мардалиева.
«Мы очень ценим наше сотрудничество с Азербайджаном в энергетическом секторе, и мы очень надеемся, что это сотрудничество будет усиливаться», - отметил глава Минэнерго.
Галущенко поблагодарил Азербайджан за оказанную поддержку украинскому энергетическому сектору, которая, в частности, помогла удержать энергосистему Украины минувшей зимой.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минэнерго Украины, Киев в 2022-2023гг получил из Азербайджана 10 грузов гуманитарной помощи для энергосектора, в составе которой 50 резервных электростанций и 45 силовых трансформаторов. «До конца 2023 года ожидается также поступление следующей крупной партии нового оборудования для восстановления распределительных сетей», - подчеркивается в информации.
По данным ведомства, отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в нефтегазовой отрасли, в частности, вопросам хранения и транзита ресурсов.
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