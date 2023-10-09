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ТЭК 09.10.2023 23:12

Украина до конца 2023г получит из Азербайджана крупную партию оборудования для восстановления энергосистемы

Помощь энергетическому сектору Украины и углубление сотрудничества в нефтегазовой отрасли стали основными темами встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко и посла Азербайджана в Киеве Сеймура Мардалиева.

«Мы очень ценим наше сотрудничество с Азербайджаном в энергетическом секторе, и мы очень надеемся, что это сотрудничество будет усиливаться», - отметил глава Минэнерго.

Галущенко поблагодарил Азербайджан за оказанную поддержку украинскому энергетическому сектору, которая, в частности, помогла удержать энергосистему Украины минувшей зимой.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минэнерго Украины, Киев в 2022-2023гг получил из Азербайджана 10 грузов гуманитарной помощи для энергосектора, в составе которой 50 резервных электростанций и 45 силовых трансформаторов. «До конца 2023 года ожидается также поступление следующей крупной партии нового оборудования для восстановления распределительных сетей», - подчеркивается в информации.

По данным ведомства, отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в нефтегазовой отрасли, в частности, вопросам хранения и транзита ресурсов.

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Тэги: УКРАИНА, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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