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Дальнее зарубежье 10.10.2023 08:54

Израильские военные обстреляли цели в Ливане

Израильские военные в понедельник вечером нанесли артиллерийские удары по территории Ливана, сообщают СМИ Израиля.

В ЦАХАЛ пояснили, что это стало ответом на минометный обстрел израильских позиций.

Ранее в понедельник произошли боестолкновения израильских военных с вооруженными людьми, перешедшими на север Израиля из Ливана. По данным ЦАХАЛ, военные тогда нанесли удары по позициям группировки "Хезболла" в Ливане. Трое бойцов этой группировки погибли.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, СТРЕЛЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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