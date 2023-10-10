Израильские военные обстреляли цели в Ливане

Израильские военные в понедельник вечером нанесли артиллерийские удары по территории Ливана, сообщают СМИ Израиля. В ЦАХАЛ пояснили, что это стало ответом на минометный обстрел израильских позиций. Ранее в понедельник произошли боестолкновения израильских военных с вооруженными людьми, перешедшими на север Израиля из Ливана. По данным ЦАХАЛ, военные тогда нанесли удары по позициям группировки "Хезболла" в Ливане. Трое бойцов этой группировки погибли.

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