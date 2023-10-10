Рост ВВП Азербайджана в 2023-2024гг составит 2,5% в год - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) рост ВВП Азербайджана на 2023 год прогнозирует на уровне 2,5%.
Такой прогноз указан в октябрьском обзоре мировой экономики World Economic Outlook.
Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», в апреле МВФ рост ВВП Азербайджана в 2023 году прогнозировал на уровне 3%.
На 2024 год фонд рост ВВП Азербайджана прогнозирует на 2,5% (апрельский прогноз – 2,6%), на 2028 год – 2,5% (апрельский прогноз – 2,6%).
По прогнозам фонда, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2023 году замедлится до 10,3% (апрельский прогноз – 11,3%) с 13,9% в 2022 году, в 2024г – до 5,6% (апрельский прогноз – 8%), в 2028 году – до 4% (соответствует апрельскому прогнозу).
МВФ профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана на 2023 год прогнозирует на уровне 16,3% ВВП (в 2022г – 29,8% ВВП), на 2024 год – 15,7% ВВП. На 2028 год профицит счета прогнозируется фондом в 7% ВВП.
Министерство экономики Азербайджана рост ВВП на 2023 год прогнозирует на уровне 1,9%, на 2024г – 2,4%.
Министерство экономики Азербайджана по итогам 2023 года среднегодовую инфляцию прогнозирует на уровне 9,5%. Прогноз на 2024 год - 5,3%.
В 2022 году рост ВВП Азербайджана составил 4,6%.
А.Азизов
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