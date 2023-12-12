МВФ: рост ВВП Азербайджана в 2023г составит 2,4%, в 2024-2028гг – 2,3% в год

Международный валютный фонд (МВФ) рост ВВП Азербайджана на 2023 год прогнозирует на уровне 2,4%, в 2024-2028гг – на уровне 2,3% в год.
Такой прогноз указан в заявлении фонда по итогам обзора экономики Азербайджана по статье IV.
Миссия МВФ находилась в Азербайджане 1-16 ноября.
Касаясь текущей экономической ситуации в Азербайджане МВФ отмечает следующие факторы: замедление инфляции; высокие цены на нефть и газ поддерживали сильную внешние позиции страны; ситуация в банковском секторе продолжает улучшаться, но сохраняются определенные риски для уязвимости; замедление темпов экономического роста в 2023 году.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по прогнозам МВФ, рост ненефтяного ВВП Азербайджана в 2023 году составит 4,2%, в 2024г – 3,6%, в 2025-2028гг – в среднем по 3,5% в год.
Спад в нефтяном секторе в 2023 году составит 1,5%, в 2024-2028гг – спад в среднем 0,5% в год.
По прогнозам МВФ, в 2023 году номинальный объем ВВП Азербайджана составит $76,8 млрд (в 2022г - $78,7 млрд), в 2024г - $79,7 млрд, в 2025г - $82,8 млрд, в 2026г – около 86,2 млрд, в 2027г – $89,7 млрд, в 2028г - $93,8 млрд.
Согласно оценкам МВФ, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2023 году замедлится до 9,4% с 13,9% в 2022 году, в 2024г – до 4,7%, в 2025 году – ускорится до 5%, в 2026г – замедлится до 4,5%, в 2027-2028гг – до 4% в год.
МВФ профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана на 2023 год прогнозирует на уровне 12,4% ВВП (в 2022г – 29,8% ВВП), на 2024 год – 13,4% ВВП, на 2025г – 10,5% ВВП, на 2026г – 8,5% ВВП, на 2027г – 7,7% ВВП, на 2028г – 5,9% ВВП.
Миссия МВФ приветствовала приверженность властей Азербайджана к бюджетной консолидации в среднесрочный период.
Министерство экономики Азербайджана рост ВВП на 2023 год прогнозирует на уровне 1,9%, на 2024г – 2,4%.
Министерство экономики Азербайджана по итогам 2023 года среднегодовую инфляцию прогнозирует на уровне 9,5%. Прогноз на 2024 год - 5,3%.
В 2022 году рост ВВП Азербайджана составил 4,6%.
Р.Ахмедов
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