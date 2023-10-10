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Дальнее зарубежье 10.10.2023 12:42

Более 120 военных погибли в боях с ХАМАС

Не менее 123 израильских солдат стали жертвами боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает "Гаарец" со ссылкой на представителя армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

По его данным, еще около 50 военных боевики взяли в заложники и перевезли в сектор Газа.

Хагари добавил, что Израиль каждые четыре часа наносит авиаудары по анклаву.

Со своей стороны, ВВС Израиля сообщили, что вернули из Европы сотни израильских военнослужащих для участия в боевых действиях.

"Сегодня транспортные самолеты израильских ВВС возвратили в Израиль сотни бойцов ЦАХАЛ, которые были за границей, чтобы они приняли участие в операции "Железные мечи"", - говорится в сообщении ВВС в соцсети X (бывшем твиттере).

Отмечается, что переброска военных из Европы прошла в рамках усилий ЦАХАЛ по мобилизации дополнительных сил для боевых действий против ХАМАС.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ВОЕННЫЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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