Более 120 военных погибли в боях с ХАМАС

Не менее 123 израильских солдат стали жертвами боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает "Гаарец" со ссылкой на представителя армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.
По его данным, еще около 50 военных боевики взяли в заложники и перевезли в сектор Газа.
Хагари добавил, что Израиль каждые четыре часа наносит авиаудары по анклаву.
Со своей стороны, ВВС Израиля сообщили, что вернули из Европы сотни израильских военнослужащих для участия в боевых действиях.
"Сегодня транспортные самолеты израильских ВВС возвратили в Израиль сотни бойцов ЦАХАЛ, которые были за границей, чтобы они приняли участие в операции "Железные мечи"", - говорится в сообщении ВВС в соцсети X (бывшем твиттере).
Отмечается, что переброска военных из Европы прошла в рамках усилий ЦАХАЛ по мобилизации дополнительных сил для боевых действий против ХАМАС.
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