Алиев назначил новых послов Азербайджана в Индии и Эфиопии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник назначил новых послов в Индии и Эфиопии. Документы опубликованы на сайте главы государства. Согласно распоряжениям, Ашраф Шихалиев отозван с должности посла Азербайджана в Индии, а также на Мальдивах, Шри-Ланке, в Бутане, Бангладеш и Непале. Новым послом Азербайджана в Индии назначен Эльчин Гусейнли. Новым послом Азербайджана в Эфиопии назначен Руслан Насибов. Р.Керимов

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