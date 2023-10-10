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Внешняя политика 10.10.2023 17:54

Алиев назначил новых послов Азербайджана в Индии и Эфиопии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник назначил новых послов в Индии и Эфиопии.

Документы опубликованы на сайте главы государства.

Согласно распоряжениям, Ашраф Шихалиев отозван с должности посла Азербайджана в Индии, а также на Мальдивах, Шри-Ланке, в Бутане, Бангладеш и Непале. Новым послом Азербайджана в Индии назначен Эльчин Гусейнли.

Новым послом Азербайджана в Эфиопии назначен Руслан Насибов.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДИПЛОМАТИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ


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