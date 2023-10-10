Лавров и Абдоллахиян обсудили возобновление формата «3+3»

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном по телефону во вторник обострение ситуации на Ближнем Востоке и обстановку на Южном Кавказе, сообщает российский МИД.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальной ближневосточной повестке дня с акцентом на очередное обострение палестино-израильского конфликта. Подчеркнута важность скорейшего прекращения вооруженного противостояния и урегулирования ситуации на известной международно-правовой основе", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади проинформировали, что обсуждалась текущая обстановка на Южном Кавказе. "Министры высказались в пользу оперативного возобновления совместной работы в рамках Консультативной региональной платформы "3+3" для Южного Кавказа", - отмечается в сообщении.

Затронут ряд вопросов двустороннего сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

Согласно сообщению, разговор состоялся по инициативе иранской стороны.