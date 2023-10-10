Байден попросит у Конгресса денег на поддержку Израиля и Украины

Президент США Джо Байден намерен попросить Конгресс выделить средства для оказания помощи Израилю, а также - направить повторный запрос на финансирование помощи Украине, заявил во вторник советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Речь пойдет о запросе в Конгресс для Израиля. Также будет повторный запрос для Украины", - сказал он на брифинге в Белом доме.