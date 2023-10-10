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Дальнее зарубежье 10.10.2023 23:20

Байден попросит у Конгресса денег на поддержку Израиля и Украины

Президент США Джо Байден намерен попросить Конгресс выделить средства для оказания помощи Израилю, а также - направить повторный запрос на финансирование помощи Украине, заявил во вторник советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Речь пойдет о запросе в Конгресс для Израиля. Также будет повторный запрос для Украины", - сказал он на брифинге в Белом доме.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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