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Дальнее зарубежье 10.10.2023 23:29

Блинкен на этой неделе отправится в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль, сообщил во вторник представитель Госдепа Мэтью Миллер.

"Госсекретарь Блинкен отправится в Израиль в ближайшие дни, чтобы обсудить напрямую с нашими израильскими партнерами происходящее, и как мы можем продолжить поддерживать их в борьбе против террористов, устроивших эти ужасающие атаки", - сказал на брифинге Миллер.

Блинкен, как ожидается, вылетит из США 11 октября и прибудет в Израиль 12 октября. Там он встретится с высокопоставленными официальными лицами.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, БЛИНКЕН, ПОЕЗДКА


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