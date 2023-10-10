Блинкен на этой неделе отправится в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль, сообщил во вторник представитель Госдепа Мэтью Миллер.

"Госсекретарь Блинкен отправится в Израиль в ближайшие дни, чтобы обсудить напрямую с нашими израильскими партнерами происходящее, и как мы можем продолжить поддерживать их в борьбе против террористов, устроивших эти ужасающие атаки", - сказал на брифинге Миллер.

Блинкен, как ожидается, вылетит из США 11 октября и прибудет в Израиль 12 октября. Там он встретится с высокопоставленными официальными лицами.