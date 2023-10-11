Казахстан планирует транспортировать в Узбекистан до конца года порядка 800 млн куб.м. российского газа

Казахстан планирует транспортировать до конца текущего года порядка 800 млн кубометров российского газа в Узбекистан, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
"Порядка не менее 800 млн кубометров будет рассматриваться возможность поставки", - сказал Саткалиев журналистам, отвечая на вопрос об объемах поставки российского газа в Узбекистан до конца года.
Ранее сообщалось, что Казахстан будет прокачивать в Узбекистан в год 2,8 млрд кубометров российского газа.
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