Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8027 RUR   0.0169 GBR   2.0899 TRY   0.0613

Цена на нефть

10.10 $/bbl +/- WTI 85.97 -0.41 Brent 87.65 -0.50

ТЭК 11.10.2023 14:07

Казахстан планирует транспортировать в Узбекистан до конца года порядка 800 млн куб.м. российского газа

Казахстан планирует транспортировать до конца текущего года порядка 800 млн кубометров российского газа в Узбекистан, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Порядка не менее 800 млн кубометров будет рассматриваться возможность поставки", - сказал Саткалиев журналистам, отвечая на вопрос об объемах поставки российского газа в Узбекистан до конца года.

Ранее сообщалось, что Казахстан будет прокачивать в Узбекистан в год 2,8 млрд кубометров российского газа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az