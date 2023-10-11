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Регион 11.10.2023 17:22

Пашинян и Боно обсудили нормализацию отношений Еревана и Баку

Процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку, армяно-американское сотрудничество обсудили в среду в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян и старший советник Госдепартамента по переговорам на Кавказе Луис Боно, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Собеседники коснулись процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений и подчеркнули важность его непрерывности. Состоялся обмен мыслями по поводу четырехсторонней встречи в Гранаде", - говорится в сообщении.

Кроме того, Пашинян и Боно в ходе встречи затронули темы, связанные с армяно-американскими отношениями.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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