Пашинян и Боно обсудили нормализацию отношений Еревана и Баку

Процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку, армяно-американское сотрудничество обсудили в среду в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян и старший советник Госдепартамента по переговорам на Кавказе Луис Боно, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Собеседники коснулись процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений и подчеркнули важность его непрерывности. Состоялся обмен мыслями по поводу четырехсторонней встречи в Гранаде", - говорится в сообщении.

Кроме того, Пашинян и Боно в ходе встречи затронули темы, связанные с армяно-американскими отношениями.