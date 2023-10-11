Путин на 6 мес. ввел обязательную продажу валютной выручки в отношении компаний 43 групп-экспортеров

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении на 6 месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами.
Как сообщила пресс-служба правительства, объемы и сроки продажи валюты будут установлены отдельным распоряжением правительства в суточный срок.
Также указом вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.
В отдельных компаниях будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.
Указом определен конкретный перечень экспортеров, в отношении которых введены перечисленные меры, из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.
"Основная цель данных мер - создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций. Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка", - прокомментировал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, слова которого приведены в сообщении.
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