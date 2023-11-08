Международные резервы РФ в октябре увеличились на 1,2%, до $576,1 млрд

Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в октябре 2023 года увеличился на $7,062 млрд, или на 1,2%, до $576,083 млрд с $569,021 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.
В январе-октябре 2023 года резервы снизились на $5,906 млрд, или на 1,0%, с $581,989 млрд на 1 января.
Стоимость монетарного золота в резервах в октябре выросла на $8,181 млрд, или на 5,8%, до $148,680 млрд. При этом доля золота в резервах увеличилась до рекордных 25,8% с 24,7%.
Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.
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