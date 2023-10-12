МЭА: Доходы РФ от нефтеэкспорта в сентябре выросли на $1,8 млрд при увеличении экспорта на 460 тыс. б/с

Доходы России от нефтяного экспорта в сентябре выросли на $1,8 млрд к августу - до самого высокого уровня с июля 2022 года и составили $18,8 млрд. При этом объемные показатели выросли на 460 тыс. баррелей до 7,6 млн б/с в сутки, средневзвешенная цена российской нефти выросла на $8 - до $81,8 за баррель, пишет Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете.
При этом экспорт нефти вырос на 250 тыс. б/с, до 4,9 млн б/с. Дисконт Urals к бенчмарку North Sea Dated (Brent) составил $12,20 за баррель, что является самым низким показателем с марта 2022 года.
Агентство отмечает, что примерно 190 тыс. б/с нефти по-прежнему распределяются по "неизвестным" направлениям. Экспорт нефти, предназначенной для Китая, вырос на 270 тыс. б/с, а в Турцию - на 80 тыс. б/с. В целом экспорт российского сырья не изменился по сравнению с сентябрем 2022 года.
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