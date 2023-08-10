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ТЭК 10.08.2023 16:22

Экспорт нефти по БТД в июне увеличился на 30 тыс. б/с

Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) увеличился в июне на 4%, или 30 тыс. б/с, до среднего уровня 651 тыс. б/с., сообщает "Интерфакс-Азербайджан", основываясь на ежемесячном отчете ОПЕК.

По трубопроводу к терминалу Супса нефть, по-прежнему, не транспортируется.

В целом, по данным ОПЕК, общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в июне в среднем составил 6,6 млн б/с, что почти на 400 тыс. б/с, или на 5% меньше по сравнению с показателем мая.

В то же время, показатель практически не изменился относительно аналогичного месяца прошлого года.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море вырос примерно на 13% по сравнению с маем и составил в среднем 123 тыс. б/с в июне. Поставок с калининградского терминала нет уже седьмой месяц подряд.

Экспорт нефти из Центральной Азии в июне в среднем составил 212 тыс. б/с, что на 16 тыс. б/с, или примерно на 7% меньше, чем месяцем ранее, и более чем на 1% меньше, чем в прошлом году, подсчитали в ОПЕК. Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК снизился на 2%, или на 29 тыс. б/с, до среднего уровня 1,4 млн б/с. Это на 317 тыс. б/с, или 29% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в июне снизился к маю менее чем на 1%, до среднего уровня 2,2 млн б/с. Месячные потери обусловлены в основном снижением экспорта нафты, а также мазута и авиакеросина. Частично это было компенсировано ростом продаж газойля и бензина. Относительно июня прошлого года общий экспорт нефтепродуктов снизился на 10%, или на 259 тыс. б/с, в основном за счет снижения поставок нафты и мазута.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЕЭКСПОРТ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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