Экспорт нефти в мае по БТД увеличился на 4% - ОПЕК

Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в мае в среднем составил 6,9 млн б/с, что на 77 тыс. б/с, или 1% больше по сравнению с показателем апреля, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

Относительно аналогичного месяца прошлого года показатель снизился на 298 тыс. б/с, или 4%.

Экспорт через систему "Транснефти" в мае увеличился в среднем на 111 тыс. б/с, или 3%, до 4,2 млн б/с. Однако, по сравнению с тем же месяцем прошлого года был на 338 тыс. б/с, или на 7% ниже.

Экспорт из региона Балтийского моря вырос на 5% до среднего уровня 1,8 млн б/с.

Так, поставки из порта Приморск увеличились на 55 тыс. б/с, или почти на 5%, и составили в среднем 1,1 млн б/с. Экспорт из порта Усть-Луга вырос на 28 тыс. б/с, или примерно на 4%, до среднего уровня 729 тыс. б/с. Отгрузки из черноморского порта Новороссийск увеличились на 52 тыс. б/с, или 8%, в среднем до 709 тыс. б/с.

Отгрузки по нефтепроводу "Дружба" в мае выросли относительно апреля более чем на 1%, в среднем до 274 тыс. б/с. Данный показатель на 600 тыс. б/с, или 67% ниже уровня аналогичного месяца прошлого года.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО снизился на 38 тыс. б/с, или 6%, до среднего уровня 550 тыс. б/с. Поставки через тихоокеанский порт Козьмино выросли на 10 тыс. б/с, или на 1% к апрелю, до среднего уровня 880 тыс. б/с.

На других маршрутах российский дальневосточный экспорт в мае сократился на 16% к предыдущему месяцу и составил в среднем 271 тыс. б/с. Тем не менее, это на 154 тыс. б/с, или на 33% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море вырос примерно на 9% по сравнению с апрелем и составил в среднем 109 тыс. б/с в мае. Поставок с калининградского терминала нет уже шестой месяц подряд.

Экспорт нефти из Центральной Азии в мае в среднем составил 227 тыс. б/с, что на 11 тыс. б/с, или на 5% больше, чем месяцем ранее, но на 5% меньше, чем в прошлом году, подсчитали в ОПЕК. Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК снизился на 2%, или на 25 тыс. б/с, до среднего уровня 1,4 млн б/с. Это на 6% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

По трубопроводу к терминалу Супса нефть по-прежнему не транспортируется. Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) увеличился на 4%, или 23 тыс. б/с, до среднего уровня 681 тыс. б/с.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в мае снизился к апрелю на 16%, или на 445 тыс. б/с в месяц, до среднего уровня 2,3 млн б/с. Месячные потери обусловлены снижением по всем видам нефтепродуктов, в особенности газойля, но за исключением ваккумного газойля. Относительно мая прошлого года общий экспорт нефтепродуктов снизился на 2%, или на 53 тыс. б/с, в основном за счет увеличения поставок авиакеросина и мазута.