Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8072 RUR   0.0174 GBR   2.0942 TRY   0.0613

Цена на нефть

11.10 $/bbl +/- WTI 83.49 -2.48 Brent 85.82 -1.83

ТЭК 12.10.2023 12:39

Азербайджан в сентябре отставал от плана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ на 0,19 млн б/с - МЭА

Добыча нефти в Азербайджане в сентябре составила 0,49 млн б/с против показателя августа на уровне 0,5 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", по подсчетам аналитиков МЭА, суточная добыча нефти в Азербайджане в сентябре отставала от плана в рамках сделки ОПЕК+ на 0,19 млн б/с.

Как сообщалось, до конца 2023 года квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляет 684 тыс. б/с.

Минэнерго Азербайджана пока не публиковало данные по выполнению сделки ОПЕК+ в сентябре.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МЭА, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


Похожие новости


МЭА слегка повысило оценку роста спроса на нефть в мире - до 2,25 млн б/с Азербайджан в августе отставал от плана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ на 0,18 млн б/с - МЭА Азербайджан в июле отставал от плана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ на 0,19 млн б/с - МЭА МЭА сохранила оценку роста спроса на нефть в 2023г МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2023г на 220 тыс. б/с МЭА прогнозирует рост добычи нефти в Азербайджане в 2024-25гг РФ в мае чуть снизила нефтеэкспорт, до 7,8 млн б/с, доходы уменьшились до $13,3 млрд - МЭА МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в 2023г на 242 тыс. б/с, в 2024г - ещё на 856 тыс. б/с МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в 2023г на 200 тыс. б/с МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2023г на уровне 2 млн б/с

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az