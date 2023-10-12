Азербайджан в сентябре отставал от плана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ на 0,19 млн б/с - МЭА

Добыча нефти в Азербайджане в сентябре составила 0,49 млн б/с против показателя августа на уровне 0,5 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", по подсчетам аналитиков МЭА, суточная добыча нефти в Азербайджане в сентябре отставала от плана в рамках сделки ОПЕК+ на 0,19 млн б/с.

Как сообщалось, до конца 2023 года квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляет 684 тыс. б/с.

Минэнерго Азербайджана пока не публиковало данные по выполнению сделки ОПЕК+ в сентябре.

Н.Аббасова