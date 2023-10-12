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Дальнее зарубежье 12.10.2023 18:49

США продолжат выяснять, причастен ли Иран к атаке ХАМАС на Израиль - глава Пентагона

США по-прежнему не располагают данными, указывающими на причастность Ирана к недавнему нападению ХАМАС на юг Израиля, однако сбор информации по данной теме продолжается, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.

"У нас по-прежнему нет данных, которые бы указывали на то, что Иран участвовал в планировании или в проведении этой атаки", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы продолжаем работать над прояснением этого вопроса", - добавил Остин.

Он заверил, что американская сторона не располагала разведданными о подготовке этого нападения на Израиль.

"Насколько я знаю, таких данных у нас не было. Если бы они у нас были, мы бы поделились ими с Израилем", - сказал министр обороны США.

Ранее и другие американские официальные лица заявляли, что разведка США не видела признаков подготовки операции ХАМАС против Израиля.

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Тэги: США, ИРАН, ХАМАС, ПРИЧАСТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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