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Командующие ЦАХАЛ могли получить информацию о планах ХАМАС в ночь перед нападением

Командование Армии обороны Израиля в ночь перед атакой ХАМАС получили информацию о необычной активности в районе сектора Газа, однако не уделили этому должного внимания, сообщают в четверг израильские СМИ со ссылкой на собственные данные.

По этой информации, начальник генштаба Армии обороны Израиля Херци Ха-Леви и другие высокопоставленные командующие провели телефонные переговоры после того, как "были получены сигналы о признаках чего-то необычного" в Газе.

The Times of Israel, при этом, отмечает, что по данным собеседников журналистов, командующие сочли, что необходимости в немедленных действиях нет, а потому решили продолжить обсуждение утром. Также они не подняли тревогу и не отправили подкрепление к границе с сектором Газа.

В ответ на сообщения СМИ в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что ему доложили о начале столкновений только в 06:29 утра в субботу. Никаких других предупреждений не было.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже - военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, АТАКА, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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