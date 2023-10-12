В Израиле сформировали и привели к присяге чрезвычайное правительство

В Израиле сформировали чрезвычайное правительство, туда вошли дополнительные пять министров из оппозиции, сообщает в четверг газета "Гаарец".
Новыми министрами без портфелей стали лидер альянса "Национальное единство" Бенни Ганц и еще четыре члена этого объединения.
Во время заседания израильского парламента Кнессета премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил об активации положений, позволяющих ему делегировать полномочия чрезвычайному комитету кабинета министров. В него войдут Нетаньяху, Ганц и министр обороны страны Йоав Галант.
Кроме того, новым министром здравоохранения стал Уриэль Босо из партии ШАС.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху и Ганц договорились сформировать чрезвычайное правительство, в так называемый "узкий кабинет" по безопасности которого должны были войти сами Нетаньяху, Ганц и Галант. Кроме того, сообщалось, что министр по вопросам стратегического планирования Рон Дермер и бывший глава Генштаба Гади Айзенкот получат статус наблюдателей при этом кабинете.
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