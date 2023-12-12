Премьеру Израиля нужно сменить правительство, чтобы решить конфликт с палестинцами - Байден

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху необходимо поменять правительство, чтобы урегулировать палестинскую проблему, сообщает CNN.

"Байден во вторник заявил, что израильскому премьеру нужно поменять склонное к компромиссам правительство. (...) Байден сказал, что Израиль начинает терять международную поддержку, и Нетаньяху нужно укрепить и поменять израильское правительство с целью найти долгосрочное решение израильско-палестинского конфликта", - информирует телеканал.

Американский лидер подчеркнул, что руководство Израиля "не хочет решения, предусматривающего сосуществования двух государств" - израильского и палестинского.

"Это самое консервативное правительство в истории Израиля", - приводит CNN слова Байдена.