Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8301 RUR   0.0188 GBR   2.138 TRY   0.0586

Цена на нефть

11.12 $/bbl +/- WTI 71.32 +0.09 Brent 76.03 +0.19

Дальнее зарубежье 12.12.2023 23:33

Премьеру Израиля нужно сменить правительство, чтобы решить конфликт с палестинцами - Байден

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху необходимо поменять правительство, чтобы урегулировать палестинскую проблему, сообщает CNN.

"Байден во вторник заявил, что израильскому премьеру нужно поменять склонное к компромиссам правительство. (...) Байден сказал, что Израиль начинает терять международную поддержку, и Нетаньяху нужно укрепить и поменять израильское правительство с целью найти долгосрочное решение израильско-палестинского конфликта", - информирует телеканал.

Американский лидер подчеркнул, что руководство Израиля "не хочет решения, предусматривающего сосуществования двух государств" - израильского и палестинского.

"Это самое консервативное правительство в истории Израиля", - приводит CNN слова Байдена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, МНЕНИЕ


Похожие новости


Нетаньяху признал наличие разногласий с США по поводу будущего Газы Глава Пентагона на следующей неделе посетит Израиль Президент США пообещал Израилю помощь до полного уничтожения ХАМАС У Израиля и США нет разногласий по поводу целей израильской операции в секторе Газа Почти половина избирателей в США считает, что Вашингтон тратит слишком много на Украину Советник президента США по нацбезопасности посетит Израиль на этой неделе Израиль сам принимает решение о сроках операции в Газе, Вашингтон ни к чему не призывает Госдеп одобрил отправку Израилю танковых снарядов на $106,5 млн США делают все, чтобы избежать появления новых фронтов на Ближнем Востоке - Блинкен Израилю нужно предпринимать больше усилий для защиты мирного населения Газы - Блинкен

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az