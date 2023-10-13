Морские порты Азербайджана увеличили в январе-сентябре перевалку грузов на 15%

Морские порты Азербайджана в январе-сентябре 2023 года увеличили перевалку грузов на 15,4% по сравнению с показателем 9 месяцев 2022 года - до 10 млн 21,8 тыс. тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Из общего объема 8 млн 277,1 тыс. тонн или 82,6% пришлось на международные транзитные грузы, 17,4% - местные грузы. Спад объема перевалки транзитных грузов по сравнению с январем-сентябрем 2022 года составил 4,7%.

По данным Госкомстата, по состоянию на 1 октября 2023 года в портах Азербайджана оставалось 342 тыс. тонн грузов.

Как сообщалось, в 2022 году перевалка грузов через морские порты Азербайджана составила 11 млн 750,6 тыс. тонн (рост на 32,4%).

Все азербайджанские порты (Баку, Астара, Ленкорань и Сумгайыт) располагаются на побережье Каспийского моря. Бакинский порт располагает крупными нефтяными терминалами в Дюбенди и Сангачале. Кроме того, на территории нового Бакинского морского международного порта в поселке Алят, в 2014 году был введен в эксплуатацию паромный терминал, в январе 2018 года - терминал Ro-Ro.

Н.Аббасова