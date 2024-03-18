Морские порты Азербайджана увеличили в январе-феврале перевалку грузов на 30%

Морские порты Азербайджана в январе-феврале 2024 года увеличили перевалку грузов на 30,3% по сравнению с январем-февралем 2023 года - до 2 млн 72,5 тыс. тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Из общего объема 1 млн 658,9 тыс. тонн или 80% пришлось на международные транзитные грузы, 20% - местные грузы. Рост объема перевалки транзитных грузов по сравнению с январем-февралем 2023 года составил 26%.

По данным Госкомстата, по состоянию на 1 марта 2024 года в портах Азербайджана оставалось 136,4 тыс. тонн грузов.

Как сообщалось ранее, морские порты Азербайджана в 2023 году увеличили перевалку грузов на 13,8% по сравнению с 2022 годом - до 13 млн 375,6 тыс. тонн.

Все азербайджанские порты (Баку, Астара, Ленкорань и Сумгайыт) располагаются на побережье Каспийского моря. Бакинский порт располагает крупными нефтяными терминалами в Дюбенди и Сангачале. Кроме того, на территории нового Бакинского морского международного порта в поселке Алят, в 2014 году был введен в эксплуатацию паромный терминал, в январе 2018 года - терминал Ro-Ro.

Н.Аббасова