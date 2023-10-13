Израиль отвечает на нападение на него масштабно и достаточно жестокими методами - Путин

Израиль столкнулся с беспрецедентной по жестокости атакой, но и отвечает на нее он тоже достаточно жестоко, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Израиль столкнулся, конечно, с беспрецедентной атакой, которой в истории не было. И не только по масштабам, но и по характеру исполнения. По жестокости", - сказал Путин на пресс-конференции в пятницу.
При этом, продолжил он, "Израиль отвечает масштабно, и тоже достаточно жестокими методами".
По его словам, несмотря на все ужесточение с обеих сторон, необходимо "думать о гражданском населении".
"Мы сейчас смотрим, даже в США появляются оценки того, что происходит и появляются различные варианты развития событий, в том числе, говорится о том, что в отношении сектора Газа могут быть предприняты меры военного и невоенного характера такого же плана, как и во время блокады Ленинграда в ходе Второй Мировой войны. Но мы ж понимаем, с чем это связано. И на мой взгляд, это неприемлемо", - сказал он.
Президент напомнил, что в Газе проживают два с лишним миллиона человек, и далеко не все из них поддерживают ХАМАС.
"Но, с другой стороны, Израиль, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности и гарантии этой безопасности. Нужно найти инструменты, найти этот выход из ситуации. И на мой взгляд, он, конечно, в том числе, может быть достигнут и в результате каких-то посреднических усилий", - сказал Путин.
Он напомнил, что в Израиле проживают много соотечественников россиян. С другой стороны, у России хорошие отношения и с арабским миром, и в первую очередь, конечно, с Палестиной.
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