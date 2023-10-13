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СНГ 13.10.2023 18:55

Путин предлагает искать выход из палестино-израильского конфликта с использованием посреднических усилий

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может выступить в качестве посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта с учетом дружеских связей с Израилем и многолетними отношениями с Палестиной.

"Нужно найти эти инструменты, найти выход из этой ситуации. На мой взгляд, он может быть найден, в том числе, и в результате каких-то посреднических усилий", - сказал Путин в ходе общения с журналистами в пятницу по итогам саммита СНГ в Бишкеке.

Глава государства отметил при этом: "У нас в Израиле живет очень много наших соотечественников - бывших граждан СССР и России. Этот фактор для нас реальный. Конечно, мы же не можем об этом забыть. Но с другой стороны, у нас с арабским миром очень хорошие отношения и, в первую очередь, конечно, с Палестиной".

Президент РФ напомнил, что в свое время палестинцам было обещано, что будет создано палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

"Им же обещали, решения были приняты на уровне ООН, и они вправе рассчитывать на исполнение этих обещаний, - сказал Путин и добавил: - Все это надо совместить".

Глава государства призвал "подумать о тех людях, которые вообще не виноваты в сегодняшней эскалации".

"А Россия может в этом помочь в силу того, что у нас с Израилем сложились очень добрые отношения за последние лет пятнадцать, ну и традиционные отношения с Палестиной. Поэтому нас никто не заподозрит в том, что хотим кому-то подыгрывать, если, конечно, кому-то нужно будет наше посредничество. Это всегда делается на основе договоренностей сторон", - добавил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ВЛАДИМИР ПУТИН


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