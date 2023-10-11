Путин: главное сейчас - избежать расширения конфликта между Палестиной и Израилем

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас главное - избежать расширения ближневосточного конфликта.
"Конечно, нужно во что бы то ни стало избежать расширения конфликта. Потому что, если это будет происходить, это будет иметь влияние на международную ситуацию в целом, а не только на регион", - сказал Путин, отвечая на вопросы ведущего межарабского телеканала Al Ghad Амро Абд Эль-Хамида - модератора пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
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