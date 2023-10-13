Конгрессмен Джордан вновь попробует побороться за пост спикера Палаты представителей

Член Палаты представителей США от Огайо Джим Джордан вновь попробует заручиться поддержкой республиканцев, чтобы побороться за пост спикера, сообщает в пятницу The Hill.

По ее данным, республиканцы из Палаты представителей в пятницу решили провести собрание, на котором они, возможно, как раз выберут Джордана кандидатом на позицию спикера.

Ранее на этот пост претендовал республиканец Стив Скализ из Луизианы, однако он снял свою кандидатуру, так как решил, что не сможет обеспечить себе необходимые для получения позиции 217 голосов в Палате представителей. При этом в среду на внутреннем голосовании республиканцев Скализ обошел Джордана, сумев набрать 113 голосов, тогда как за Джордана проголосовали 99 человек.

Кандидатом в спикеры от демократического меньшинства является лидер меньшинства Хаким Джеффрис из штата Нью-Йорк.

Джордан считается одним из ближайших союзников бывшего президента США Дональда Трампа, сам Трамп поддержал его кандидатуру, заявив, что Джордан будет "отличным спикером". Конгрессмен из Огайо является главой юридического комитета Палаты представителей и придерживается консервативных взглядов.

3 октября в Палате представителей проголосовали за отставку республиканца Кевина Маккарти с поста спикера. Это спровоцировало споры в рядах конгрессменов-республиканцев. Временным спикером был назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.