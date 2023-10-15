Азербайджан за 9 мес. направил около 714 млн манат на обслуживание госдолга

Власти Азербайджана в январе-сентябре 2023 года направили из госбюджета 713,7 млн манатов на обслуживание госдолга, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.

«В январе-сентябре на обслуживание внешнего долга было направлено 591,9 млн манатов, внутреннего – 121,8 млн манатов», - отметили в ведомстве.

По данным ведомства, за 9 месяцев 2023 года Минфин на внутреннем рынке привлек 989,9 млн манатов путем размещения облигаций и привлеченные средства были направлены на выплаты по внешнему и внутреннему госдолгу.

По оценкам Минфина, на 1 октября 2023 года госдолг Азербайджана оценивается в 17 млрд 203,3 млн манатов или 14,4% ВВП, прогнозируемого на текущий год: в том числе внешний долг - $6 млрд 535 млн (11 млрд 109,5 млн манатов) или 9,3% ВВП, внутренний – 6 млрд 93,8 млн манатов или 5,1% ВВП.

Р.Ахмедов