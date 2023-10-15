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Дальнее зарубежье 15.10.2023 21:51

Байден обсудил с Аббасом вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАС

Президент США Джо Байден обсудил с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом ситуацию в ближневосточном регионе и доставку помощи в Газу.

"Я поговорил с главой Палестинской национальной администрации Аббасом, чтобы осудить атаку ХАМАС на Израиль и еще раз отметить, что ХАМАС не отстаивает право палестинского народа на чувство собственного достоинства и самоопределение", - написал Байден в воскресенье в социальной сети X (ранее Twitter).

Он сообщил Аббасу, что США работают с партнерами в регионе, чтобы обеспечить поставку гуманитарной помощи мирным гражданам в Газе и предотвратить эскалацию конфликта.

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Тэги: США, ПАЛЕСТИНА, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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