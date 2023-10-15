Байден обсудил с Аббасом вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАС

Президент США Джо Байден обсудил с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом ситуацию в ближневосточном регионе и доставку помощи в Газу.

"Я поговорил с главой Палестинской национальной администрации Аббасом, чтобы осудить атаку ХАМАС на Израиль и еще раз отметить, что ХАМАС не отстаивает право палестинского народа на чувство собственного достоинства и самоопределение", - написал Байден в воскресенье в социальной сети X (ранее Twitter).

Он сообщил Аббасу, что США работают с партнерами в регионе, чтобы обеспечить поставку гуманитарной помощи мирным гражданам в Газе и предотвратить эскалацию конфликта.