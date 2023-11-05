Аббас призвал Блинкена добиться немедленного прекращения огня в Газе

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас призвал госсекретаря США Энтони Блинкена добиться немедленного прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, сообщают арабские СМИ.
По их данным, Аббас в ходе переговоров с Блинкеном в Рамаллахе в воскресенье призвал собеседника "добиться немедленной остановки этой губительной войны".
"Также следует ускорить доставку в сектор Газа гуманитарной помощи, в том числе лекарств, воды, продовольствия. Нужно возобновить подачу туда электричества", - добавил глава ПНА.
Аббас назвал удары Израиля по Газе попыткой геноцида. По мнению палестинского лидера, Армия обороны Израиля действует без учета норм международного права.
Палестинская национальная администрация де-факто контролирует лишь ряд территорий на Западном берегу Иордана. Управление сектором Газа она не осуществляет.
Израильские военные проводят операцию в секторе Газа в ответ на осуществленное ХАМАС кровопролитное нападение на юг Израиля.
Глава МИД Азербайджана проведет в Румынии встречи на высоком уровне
Баку ждет от Еревана ответа на последние предложения по мирному договору - глава МИД Азербайджана
Берлин и Брюссель готовы и дальше поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией - глава МИД ФРГ
РФ продолжит сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. б/с до конца 2023г, пересмотр решения в декабре
Саудовская Аравия в ноябре не станет менять параметры добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с
На Баку приходится 70% торговли Берлина со странами Южного Кавказа - Байрамов
Мирный житель подорвался на мине в Тертерском районе
Страны ЕС за 8 месяцев экспортировали в Азербайджан фармпродукции почти на 104 млн евро
MIDA отбирает подрядчиков строительства жилых зданий в ЖК Евлах
ЖКУ Гянджи направит 3 млн манатов на благоустройство в городе
В Нахчыване планируют построить школу на 1 тыс. учеников
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank состоялось очередное мероприятие по здоровью
Прошел форум «KaryeramIZ» для студентов при поддержке Yelo Bank
«Nar» — официальный партнер международного турнира по ММА «RIZIN»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире