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Дальнее зарубежье 05.11.2023 18:10

Аббас призвал Блинкена добиться немедленного прекращения огня в Газе

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас призвал госсекретаря США Энтони Блинкена добиться немедленного прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, сообщают арабские СМИ.

По их данным, Аббас в ходе переговоров с Блинкеном в Рамаллахе в воскресенье призвал собеседника "добиться немедленной остановки этой губительной войны".

"Также следует ускорить доставку в сектор Газа гуманитарной помощи, в том числе лекарств, воды, продовольствия. Нужно возобновить подачу туда электричества", - добавил глава ПНА.

Аббас назвал удары Израиля по Газе попыткой геноцида. По мнению палестинского лидера, Армия обороны Израиля действует без учета норм международного права.

Палестинская национальная администрация де-факто контролирует лишь ряд территорий на Западном берегу Иордана. Управление сектором Газа она не осуществляет.

Израильские военные проводят операцию в секторе Газа в ответ на осуществленное ХАМАС кровопролитное нападение на юг Израиля.

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Тэги: США, ПАЛЕСТИНА, ГАЗА


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