«Дочка» АЖД за 9 мес. увеличила перевозку экспортных грузов почти на 26%

ООО "ADY Express" ("дочка" ЗАО "Азербайджанские железные дороги", АЖД) в январе-сентябре 2023 года увеличил экспортные грузоперевозки на 25,79%, до 623, 199 тыс. тонн.

Как сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в компании, среди экспортно-ориентированных грузов, перевезенных в отчетный период, преобладали клинкер, газойль, глина и строительные материалы.

По данным "ADY Express", в отчетный период на долю импортных грузов, перевезенных компанией, пришлось 919,564 тыс. тонн (рост на 30,53%). В структуре импортированных грузов преобладали: сахар, древесина и изделия из нее, бензин и технические масла.

"Проведенный анализ показывает, что в росте грузоперевозок компании играют роль несколько факторов. Одним из основных факторов является расширение экономики Азербайджана и развитие ненефтяного сектора", - отмечает "ADY Express" .

ADY Express предоставляет услуги по перевозке всех видов химических, газовых и нефтепродуктов, таких как кислоты и щелочи, пропилен, пропан и бутан, бензин, дизельное топливо и продукты нефтехимии как в специализированных железнодорожных вагонах, так и в контейнерах-цистернах.

Н.Аббасова