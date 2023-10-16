Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7893 RUR   0.0174 GBR   2.067 TRY   0.0611

Цена на нефть

13.10 $/bbl +/- WTI 87.69 +4.78 Brent 90.89 +4.89

16.10.2023 17:12

«Nar» предоставляет специальную скидку для новых абонентов: Тариф FULL 6 за полцены!

Один из самых популярных тарифов «Nar» – FULL 6 теперь доступен за полцены для новых абоненты. Желающие оформить подписку на тариф на 1 год получат скидку 50%, оплатив абонентскую плату за 6 месяцев.

Также те, кто хочет оформить подписку на 3 и 6 месяцев, воспользуются скидкой и сэкономят соответственно 30% и 40%.

Специальный скидочный тариф FULL 6 предлагает абонентам 120 разговорных минут, 600 МБ интернета и дополнительно 1 ГБ интернет-трафика для социальных сетей. Для подключения к тарифу достаточно получить новый номер в центрах продаж и обслуживания «Nar».

Остаток бонусов, предоставленных в рамках скидочного тарифа FULL 6, не сгорает, как и во всех остальных тарифах FULL, а переносится на следующие месяцы. Подробнее о FULL 6: nar.az/full-6/.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az