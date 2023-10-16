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16.10.2023 17:33

Azer Turk Bank завершил третий квартал с прибылью

По состоянию на 1 октября 2023 года активы государственного банка Azer Turk Bank находились на уровне 863,3 миллионов манат.

Объем кредитного портфеля банка составил 435 миллионов манат.

За девять месяцев 2023 года доходы банка составили 67,6 миллионов манатов, расходы - 57,1 миллионов манатов.

За отчетный период Azer Turk Bank получил чистую прибыль в размере более 10 миллионов манатов, что в разы превышает прошлогодний показатель.

Совокупный капитал банка составил 75,3 миллионов манатов.

Объем совокупных обязательств банка находится на уровне 782,5 миллионов манат.

Депозитный портфель банка составил 420,8 миллионов манат.

Вклады населения в банк составили 202 миллионов манат.

Рентабельность активов (ROA) банка составила 1,4%, рентабельность собственного капитала (ROE) – 16,7%.

75% акций ОАО "Azer-Turk Bank", действующего с 1995 года, принадлежат Азербайджанскому государству.

Указом Президента Азербайджанской Республики от 16 июля 2022 года Открытое акционерное общество «Azer-Turk Bank» передано под управление Азербайджанского Инвестиционного Холдинга.

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