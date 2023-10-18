Инфляция в Великобритании в сентябре осталась на уровне 6,7%, ожидалось снижение до 6,6%

Потребительские цены в Великобритании в сентябре выросли на 6,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.
Таким образом, инфляция осталась на августовском уровне, минимальном за полтора года.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали замедление инфляции до 6,6%.
Замедление роста цен на продукты и мебель компенсировалось ростом стоимости энергоносителей, отмечается в пресс-релизе.
Потребительские цены в Британии выросли в сентябре на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, максимально с мая. В августе помесячный рост составил 0,3%.
Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на минимальные с начала года 6,1% в годовом выражении после подъема на 6,2% в августе. Однако их рост в помесячном выражении ускорился до 0,5% с 0,1%.
Розничные цены (индекс RPI) в сентябре повысились на 8,9% в годовом выражении (+9,1% месяцем ранее). Именно индекс RPI используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.
В помесячном сравнении индекс RPI прибавил 0,5% после роста на 0,6% в августе.
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