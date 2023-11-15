Инфляция в Великобритании в октябре замедлилась до 4,6%

Потребительские цены в Великобритании в октябре выросли на 4,6% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,7% в сентябре. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение темпов роста цен до 4,7%.

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