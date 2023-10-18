МВФ: номинальный объем ВВП Азербайджана в 2023г составит $77 млрд, в 2024г - $81 млрд

Рост ненефтяного ВВП Азербайджана в 2023 году составит 4,2%, в 2024 году - 3,6%, считают аналитики Международного валютного фонда

Как сообщал ранее "Интерфакс-Азербайджан", по оценкам МВФ рост ВВП Азербайджана в 2023 году составит 2,5%, в 2024г - 2,5%.

При этом номинальный объем ВВП Азербайджана в текущем году МВФ прогнозирует на уровне $77,4 млрд, в следующем - $81 млрд.

Согласно прогнозам фонда, опубликованным в октябрьском обзоре по региону Средний Восток и Центральная Азия, в 2023-2024гг рост нефтяного ВВП Азербайджана составит 0,6% в год.

По оценкам МВФ, в текущем году среднегодовая инфляция в Азербайджане составит 10,3% (в 2022г – 13,8%), в следующем - замедлится до 5,6%.

Министерство экономики Азербайджана рост ВВП на 2023 год прогнозирует на уровне 1,9%, на 2024г – 2,4%. По прогнозам ведомства, номинальный объем ВВП Азербайджана в текущем году составит 119,6 млрд манат, в следующем – 118,4 млрд манат.

Министерство экономики Азербайджана по итогам 2023 года среднегодовую инфляцию прогнозирует на уровне 9,5%. Прогноз на 2024 год - 5,3%.

В 2022 году рост ВВП Азербайджана составил 4,6%.

А.Азизов