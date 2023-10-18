Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2023-2024гг превысит $12 млрд в год - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2023 года ожидает на уровне $12,6 млрд или 16,3% ВВП.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно прогнозам фонда, опубликованным в октябрьском обзоре по региону Средний Восток и Центральная Азия, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2024 году составит $12,7 млрд или 15,7% ВВП.
Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2023 года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил около $5,2 млрд или 14,5% ВВП. Согласно базовому сценарию Центробанка Азербайджана, профицит счета по итогам 2023 года составит 15% ВВП.
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2022 году составил рекордные $23 млрд 478,1 млн (+2,8 раза от показателя 2021 года) или 23,5% ВВП на фоне высоких цен на нефть и газ.
Р.Ахмедов
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