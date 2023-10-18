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18.10.2023 10:53

В UNEC стартовала программа «Yelo Career Challenge»


Одним из основных направлений стратегии корпоративной социальной ответственности YeloBank является организация проектов, направленных на поддержку развития молодежи. На этот раз по инициативе банка в UNEC стартовала программа «Yelo Career Challenge». В программу входят 8-дневные тренинги на различные темы с участием менеджеров Yelo. На церемонии открытия программы была проведена ознакомительная встреча со студентами участниками, которым быладана подробная информация о целях программы. В последующие дни участники пройдут обучение по темам, которые улучшат их карьеру и навыки прохождения собеседований, а также принесут им пользу в будущем опыте работы.В конце программы, по итогам онлайн - и оффлайн-собеседований, самые активные молодые люди получат 1-месячную оплачиваемую стажировку в Yelo Bank!

Поддерживая подобные проекты, Yelo Bank пытается привлечь к трудовой жизни высокопотенциальные кадры непосредственно из университетов. Yelo Bank, всегда отличающийся поддержкой молодых людей, в будущем выступит организатором проектов по их карьерному развитию.

Вас интересует программа опыта в банке? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий банкинг!

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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