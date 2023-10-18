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Финансы 18.10.2023 15:01

Облигации НБКО «International» на 2 млн манатов заинтересовали 13 инвесторов

ЗАО «НБКО International» в среду разместило облигации на 2 млн манатов сроком обращения 18 месяцев, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные БФФ, в ходе аукциона были поданы 13 заявок от 13 инвесторов на сумму 2 млн манатов.

В ходе аукциона размещен весь объем облигаций (20 тыс. ценных бумаг номиналом в 100 манат).

Доходность по облигациям составляет 13% годовых (купонная выплата будет осуществляться раз в квартал).

Срок погашения облигаций – 18 апреля 2025 года.

Андеррайтером размещения выступила ЗАО "Инвестиционная компания Pasha Kapital".

ЗАО «НБКО International» действует на рынке с 21 мая 2013 года. Единственным акционером общества является Рифат Гасанов. Уставный капитал НБКО составляет 8 млн манатов, активы – 28 млн 961,449 тыс. манатов (на конец 2022 года), кредитный портфель – 24 млн 602,159 тыс.манатов. Чистая прибыль за 2022 год составила 1 млн 530,034 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: НБКО, БФБ, ОБЛИГАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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