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18.10.2023 16:54

Бакинская высшая школа нефти стала первой в стране по количеству Президентских стипендиатов

Бакинская высшая школа нефти SOCAR (БВШН) вновь стала первой в стране по количеству Президентских стипендиатов, поступивших в высшие учебные заведения страны на 2023/2024 учебный год.

29 из 102 студентов, удостоенных Президентской стипендии согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики «О предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2023/2024 учебном году», учатся в БВШН.

БВШН и в этом году сохраняет лидерство среди вузов страны по количеству Президентских стипендиатов.

Из Президентских стипендиатов БВШН 13 являются студентами кафедры «Информационная безопасность», 10 — «Бизнес-менеджмент», 4 — «Химическая инженерия» и 2 — «Компьютерная инженерия».

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