Байден сказал, что запросит у Конгресса беспрецедентную помощь для Израиля

Президент США Джо Байден в среду заявил, что на этой неделе запросит у Конгресса выделение рекордной по объемам помощи для Израиля.
"Позднее на этой неделе я собираюсь обратиться к Конгрессу США с просьбой выделить беспрецедентный пакет помощи на оборону Израиля", - сказал Байден, выступая в Тель-Авиве.
"Сегодня я также объявляю о том, что США выделяют $100 млн на гуманитарную помощь Газе и Западному берегу реки Иордан. Эти деньги поддержат более 1 млн человек", - отметил Байден.
По его словам, Израиль согласился "как можно скорее" обеспечить поставки помощи в сектор Газа.
Ранее в среду Байден во время встречи с израильскими руководителями сказал, что США продолжат поддерживать Израиль, и при этом будут работать над снижением риска жертв боевых действий среди гражданского населения. Он также заявил премьеру Биньямину Нетаньяху, что в США считают: Израиль не причастен к атаке на больницу в Газе, в результате которой погибли не менее 500 человек.
7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.
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