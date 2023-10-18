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Дальнее зарубежье 18.10.2023 19:12

Байден сказал, что запросит у Конгресса беспрецедентную помощь для Израиля

Президент США Джо Байден в среду заявил, что на этой неделе запросит у Конгресса выделение рекордной по объемам помощи для Израиля.

"Позднее на этой неделе я собираюсь обратиться к Конгрессу США с просьбой выделить беспрецедентный пакет помощи на оборону Израиля", - сказал Байден, выступая в Тель-Авиве.

"Сегодня я также объявляю о том, что США выделяют $100 млн на гуманитарную помощь Газе и Западному берегу реки Иордан. Эти деньги поддержат более 1 млн человек", - отметил Байден.

По его словам, Израиль согласился "как можно скорее" обеспечить поставки помощи в сектор Газа.

Ранее в среду Байден во время встречи с израильскими руководителями сказал, что США продолжат поддерживать Израиль, и при этом будут работать над снижением риска жертв боевых действий среди гражданского населения. Он также заявил премьеру Биньямину Нетаньяху, что в США считают: Израиль не причастен к атаке на больницу в Газе, в результате которой погибли не менее 500 человек.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, ИЗРАИЛЬ, ПОМОЩЬ


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