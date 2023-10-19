Власти Азербайджана в 2024-2026гг направят из госбюджета около 17 млрд манатов на реализацию стратегии развития страны до 2027г

Правительство Азербайджана инвестиции в реализацию проектов и мероприятий в рамках Стратегии социально-экономического развития страны на 2022-2026гг оценивает в 43,8 млрд манатов ($25,8 млрд по текущему курсу).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», данная сумма указана в бюджетных материалах на 2024-2027гг, опубликованных Минфином.
По данным ведомства, в госбюджете на 2023 год на эти цели предусмотрено 7,5 млрд манатов.
«В 2024-2026гг из госбюджета на реализацию стратегии предусмотрено выделение 16,8 млрд манатов», - подчеркивает Минфин.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 июля 2022 года утвердил Стратегию социально-экономического развития страны на 2022-2026гг.
Р.Ахмедов
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