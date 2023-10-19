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19.10.2023 12:04

Власти Азербайджана в 2024г направят около 250 млн манатов на развитие Нахчывана

Правительство Азербайджана в 2024 году планирует направить 249,1 млн манатов на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Нахчыванской Автономной республики на 2023-2027гг.

«В проекте госбюджета на 2024 год на реализацию этой программы предусмотрено выделение 249,1 млн манатов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 июня утвердил Государственную программу социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики (НАР) на 2023-2027гг.

Программа, в целом, включает 11 приоритетных направлений: создание благоприятной бизнес-среды; развитие торговли; развитие экспортоориентированной промышленности; развитие сектора производства и переработки продукции АПК; развитие туризма; увеличение производства и экспорта электроэнергии; развитие инфраструктуры; развитие социального сектора; развитие человеческого капитала; институциональное развитие и усиление защиты окружающей среды.

Реализация этих приоритетов позволит достичь 5 основных целей: обеспечение устойчивого развития; увеличение возможностей занятости; повышение уровня жизни населения; обеспечение эффективного использования природных ресурсов; защита окружающей среды.

Реализация госпрограммы рассчитана на два этапа: 2023-2024гг и 2025-2027гг.

Р.Ахмедов

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Тэги: НАХЧЫВАН, РАЗВИТИЕ, ПРОГРАММА

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